Банк «Открытие»: 75% россиян считают, что страна сможет заместить иностранные технологии

11.11.2022 [Общество]

58% россиян поддерживают финансовые и нефинансовые льготы для работников ИТ-компаний. Мнения россиян о возможном дефиците квалифицированных ИТ-специалистов разделились. При этом три четверти уверены, что у России получится заместить иностранные ИТ-технологии, ставшие недоступными из-за санкций. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

50% опрошенных считают качество российских ИТ-специалистов высоким. По мнению 36%, качество таких специалистов среднее, 7% назвали его низким, еще 7% - затруднились с ответом.

39% респондентов уверены в том, что Россия избежит нехватки качественных ИТ-специалистов. Правда, 34% допускают дефицит кадров в ИТ-сфере в ближайшее время. Еще 4% полагают, что дефицит квалифицированных «айтишников» уже есть. 22% затруднились дать ответ на этот вопрос.

58% поддерживают отсрочку от армии и льготную ипотеку для ИТ-специалистов. Наивысший уровень поддержки льгот для работников ИТ-компаний в Москве и Московской области (71%), наиболее низкий в Сибири (48%) и на Северном Кавказе (50%). Не поддерживают такие льготы 15% опрошенных. Наибольшая доля противников льгот для ИТ-специалистов в Сибири (20%), самая низкая - в Московском регионе и на Урале (по 11%). 28% затруднились с ответом на этот вопрос.

60% респондентов уверены, что Россия сможет решить проблемы с ИТ-технологиями, возникшие из-за иностранных санкций, с помощью отечественных разработок. Еще 15% опрошенных полагают, что в этом нам поможет параллельный импорт. 10% не верят в возможность замещения иностранных цифровых технологий, ставших недоступными. 15% затруднились ответить.

9% опрошенных считают, что Россия уже заместила утраченные из-за внешних ограничений ИТ-технологии. Более трети респондентов уверены, что Россия сможет заместить утраченные цифровые технологии за год-два. 31% отводит на это три-пять лет, 18% - более пяти лет. Лишь 5% ответили, что России никогда не удастся заместить утраченные из-за санкций ИТ-технологии.

*Опрос проводился 27 октября – 07 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Тэги: банк Открытие

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