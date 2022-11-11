В Грязовце арестовали подозреваемого в убийстве 15-летней давности

В Грязовце суд заключил под стражу 54-летнего вологжанина, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, 18 апреля 2007 года на 21 километре автодороги Илейкино-Шуйское Междуреченского района подозреваемый из хулиганских побуждений напал с ножом на незнакомого ему мужчину, отчего тот скончался на месте происшествия. После он спрятал труп, закопав его в болоте в лесу. 25 августа 2008 года по данному факту было возбуждено уголовное до по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

«17 января 2009 указанное дело было соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным в 2007 году прокуратурой г. Вологды по ч.1 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения потерпевшего. 8 ноября 2022 года подозреваемый был задержан», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд заключил подозреваемого под стражу на срок по 7 декабря 2022 года.