В Харовске семье погибшего военнослужащего вручен орден Мужества

Семье погибшего военнослужащего из Харовского района Владимира Столмова вручен орден Мужества. Как указано в поручении президента, награда вручена за «личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и интересов страны».

Награда вручена родителям погибшего бойца Анатолию Александровичу и Надежде Григорьевне Столмовым. В церемонии награждения принимали участие глава округа Олег Тихомиров, а также военный комиссар Александр Суворов.

Владимир Столмов — уроженец деревни Сорожино Харовского района. В первый класс пошел в Сорожинскую среднюю общеобразовательную школу имени Налетова, а затем перевелся в Вологодскую кадетскую школу-интернат в Соколе.

После окончания Вологодского государственного университета поступил на военную службу по контракту. Служил в должности командира автомобильного отделения взвода материального обеспечения в городе Черняховск Калининградской области.

Погиб 22 июля 2022 года.