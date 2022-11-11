В Харовске семье погибшего военнослужащего вручен орден Мужества

11.11.2022 [Общество]

Семье погибшего военнослужащего из Харовского района Владимира Столмова вручен орден Мужества. Как указано в поручении президента, награда вручена за «личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и интересов страны».

Награда вручена родителям погибшего бойца Анатолию Александровичу и Надежде Григорьевне Столмовым. В церемонии награждения принимали участие глава округа Олег Тихомиров, а также военный комиссар Александр Суворов.  

Владимир Столмов — уроженец деревни Сорожино Харовского района. В первый класс пошел в Сорожинскую среднюю общеобразовательную школу имени Налетова, а затем перевелся в Вологодскую кадетскую школу-интернат в Соколе.

После окончания Вологодского государственного университета поступил на военную службу по контракту. Служил в должности командира автомобильного отделения взвода материального обеспечения в городе Черняховск Калининградской области.

Погиб 22 июля 2022 года.

Тэги: орден Мужества, военная операция

ТОП НЕДЕЛИ

Вологжане критикуют антивандальные скамейки на Набережной VI Армии
Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде
На пересечении улиц поэта Романова и Молодежной Вологды строится кольцевая развязка
В Вологде двое подростков и двое мужчин до смерти избили человека
Строительный кран упал в Вологде
В Череповце на занятиях по физподготовке скончался сотрудник Росгвардии
Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон
В военной операции на Донбассе погиб житель Великоустюгского района
Автомобили Lexus и Renault спалили ночью в поселке Семенково Вологодского района
Жительницу Вологды задержали за кражу спиртного и продуктов в супермаркете

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотьме водитель зажал окном руку инспектора ДПС и заставил его бежать рядом с машиной
В Усть-Кубинском районе двое братьев украли иконы и бензопилу с чужих дач
Банк «Открытие»: 75% россиян считают, что страна сможет заместить иностранные технологии
Вологодские спортсмены выступят на российско-китайских молодежных зимних играх
В Грязовце арестовали подозреваемого в убийстве 15-летней давности
В Харовске семье погибшего военнослужащего вручен орден Мужества
В Бабаево двоих мужчин осудили за разбой и убийство местного жителя
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

3905
0
11.11.2022 [БлогоVO]

Последние новости из дома на Кирова, 33

443
0
10.11.2022 [Обзор Прессы]

Как вернуть деньги за завышенные платежи по ЖКХ

234
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика