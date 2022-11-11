После аномального тепла на Вологодчину придет резкое похолодание

11.11.2022 [Общество]

На Вологодскую область надвигается похолодание. Уже в пятницу вечером, начиная с западных районов, усилится ветер, что является признаком смены погоды.

В субботу при прохождении атмосферного фронта прогнозируются сильные дожди. По словам синоптиков, в некоторых районах может выпасть до 10 мм осадков. При этом не исключаются также сильные ветра с порывами до 19 м/с. Аналогичная погода сохранится в воскресенье.

Правда, уже в воскресенье температура резко понизится, поскольку днем регион окажется в наиболее холодной части циклона. Начнется постепенное вторжение арктических воздушных масс и столбик термометра может упасть ниже нулевой отметки. Осадки при этом начнут переходить в снег и мокрый снег.

«По мере понижения температуры на дорогах начнет формироваться гололедица. Интенсивные снежные заряды могут вызвать налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев», — рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Похолодание усилится в ночь на понедельник, когда в отдельных районах температура опустится до -4 градусов, сформируется снежный покров.  

Тэги: погода, похолодание

ТОП НЕДЕЛИ

Вологжане критикуют антивандальные скамейки на Набережной VI Армии
Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде
На пересечении улиц поэта Романова и Молодежной Вологды строится кольцевая развязка
В Вологде двое подростков и двое мужчин до смерти избили человека
Строительный кран упал в Вологде
В Череповце на занятиях по физподготовке скончался сотрудник Росгвардии
Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон
В военной операции на Донбассе погиб житель Великоустюгского района
Автомобили Lexus и Renault спалили ночью в поселке Семенково Вологодского района
Жительницу Вологды задержали за кражу спиртного и продуктов в супермаркете

Похожие новости

Значительное потепление обещают вологодские синоптики

Температура на предстоящей неделе будет соответствовать по значениям середине октября

1147
0

Водителей Вологодской области предупреждают о гололедице в праздничные выходные

Минимальная температура опустится до -1, -6 градусов

1821
0

В Вологодскую область идет первый снег

Он придет в регион уже в эти выходные

2137
0

В Вологодскую область придут заморозки и снег

Их ожидают в 20-х числах октября

2382
0

Становится жарче: как Вологодская область встречает глобальное потепление

Россия нагревается в 2,5 раза быстрее, чем остальная планета, заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков

1548
0

Бабье лето в Вологодской области продлится еще пару дней

До конца рабочей недели регион останется во власти циклона, поэтому ожидается преимущественно облачная погода, с небольшими и умеренными дождями

1071
0

В Вологодскую область придет бабье лето

Днём воздух прогреется до +16

3124
0

Август продолжает бить температурные рекорды в Вологодской области

Жара не покинет регион до конца августа

1153
0

Аномальная жара выйдет на пик в ближайшие дни

Температура повысится до +31 градуса

1631
0

Вологодские синоптики обещают усиление жары

Температурный фон превысит норму на 6 градусов

1584
0

Двухмесячная норма осадков: синоптики подвели итоги июля, который поразил Вологодскую область своими грозами

В июле на всех метеостанциях было зафиксировано превышение климатической нормы месячной суммы осадков, а в отдельных районах восточной половины области норма осадков была превышена более чем в два раза

878
0

Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля

Причиной изменения погоды стало прохождение атмосферного фронта

6072
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотьме водитель зажал окном руку инспектора ДПС и заставил его бежать рядом с машиной
В Усть-Кубинском районе двое братьев украли иконы и бензопилу с чужих дач
Банк «Открытие»: 75% россиян считают, что страна сможет заместить иностранные технологии
Вологодские спортсмены выступят на российско-китайских молодежных зимних играх
В Грязовце арестовали подозреваемого в убийстве 15-летней давности
В Харовске семье погибшего военнослужащего вручен орден Мужества
В Бабаево двоих мужчин осудили за разбой и убийство местного жителя
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

3905
0
11.11.2022 [БлогоVO]

Последние новости из дома на Кирова, 33

443
0
10.11.2022 [Обзор Прессы]

Как вернуть деньги за завышенные платежи по ЖКХ

234
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика