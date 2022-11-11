После аномального тепла на Вологодчину придет резкое похолодание

На Вологодскую область надвигается похолодание. Уже в пятницу вечером, начиная с западных районов, усилится ветер, что является признаком смены погоды.

В субботу при прохождении атмосферного фронта прогнозируются сильные дожди. По словам синоптиков, в некоторых районах может выпасть до 10 мм осадков. При этом не исключаются также сильные ветра с порывами до 19 м/с. Аналогичная погода сохранится в воскресенье.

Правда, уже в воскресенье температура резко понизится, поскольку днем регион окажется в наиболее холодной части циклона. Начнется постепенное вторжение арктических воздушных масс и столбик термометра может упасть ниже нулевой отметки. Осадки при этом начнут переходить в снег и мокрый снег.

«По мере понижения температуры на дорогах начнет формироваться гололедица. Интенсивные снежные заряды могут вызвать налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев», — рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Похолодание усилится в ночь на понедельник, когда в отдельных районах температура опустится до -4 градусов, сформируется снежный покров.