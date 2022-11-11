Восьмилетний ребенок попал под колеса Мазды в Вологде

11.11.2022 [Происшествия]

В Вологде восьмилетний мальчик попал под колеса паркетника Mazda CX-5. Происшествие случилось накануне около шести часов вечера на перекрестке улиц Дальней и Фрязиновского. ДТП попало на камеры видеонаблюдения Baza.net.

Судя по записи видно, что мальчик начал переходить дорогу по пешеходному переходу, но затем сменил траекторию движения и побежал под углом влево от «пешеходника», где на него наехал японский паркетник.

Как рассказали в городском отделе Госавтоинспекции, пострадавший с различными травмами доставлен в больницу.

 

Тэги: ДТП, пострадал ребенок, пешеход
видео: Baza.net

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