Михаил Задорнов: банк «Открытие» вернулся к «досанкционному» бизнесу

11.11.2022 [Экономика]

Михаил Задорнов: банк и группа «Открытие» вернулись к нормальному «досанкционному» бизнесу.

«Октябрь — первый месяц, когда банковская система в целом и банк „Открытие“ в частности работают с той же стоимостью пассивов, которая была до 24 февраля 2022 года. Мы как банк и как группа вернулись к нормальному бизнесу в третьем квартале. Октябрь, с точки зрения риска, уже практически „досанкционный“ месяц», — заявил председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов журналистам в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2022.

По его словам, банк и группа выступают за раскрытие всех финансовых показателей, которые не вредят интересам клиентов с точки зрения санкционного режима. По данным МСФО, убыток группы «Открытие» за 9 месяцев существенно сократился, при этом за третий квартал группа заработала 12 млрд рублей чистой прибыли.

«Наша цель — иметь по 2022 году чистую прибыль по МСФО и сохранить денежный капитал, и мы к ней достаточно успешно продвигаемся. Мы сохраняем оптимизм по приросту клиентской базы, прежде всего в МСБ и в корпоративном сегменте», — отметил банкир.

При этом чистая прибыль банка «Открытие», на который приходится до 85% бизнеса группы, по РСБУ за 10 месяцев составила 28 миллиардов рублей.
Задорнов также рассказал, что банк «Открытие» по итогам трех кварталов не менял бизнес-план, который был утвержден в начале года. Чистый доход банка за три квартала составил 95% от изначального бизнес-плана, комиссионный доход — 99%.

«Мы заработали практически столько, сколько предполагали до всяких военных действий. Основной убыток — от арестованных или замороженных активов, потерь торгового дохода и валютной переоценки», — рассказал глава банка «Открытие».

Задорнов напомнил, что в сентябре истек срок действия в банке 200 миллиардов рублей пассивов, которые привлекались в марте по максимально высоким ставкам. Фактически октябрь стал первым месяцем, в котором банк «Открытие» и вся банковская система работают по «досанкционным» ставкам. По словам Задорнова, клиентская база в банке растет в большинстве сегментов.

Говоря о перспективах сделки по продаже группы ВТБ, Задорнов отметил, что «Открытие» не согласно с оценкой стоимости нескольких своих активов, их цена должна быть выше.

«Надо понимать, что это оценка на середину года. Банк чувствует себя гораздо лучше на середину октября или на 10 ноября, чем на 30 июня. Отчетность за третий квартал оценщик не запрашивал, потому что по договору он делает оценку за полгода», — пояснил Задорнов.

Напомним, 27 октября в Госдуму был внесен правительственный законопроект о, что право ЦБ продать ВТБ без конкурса, но по рыночной оценке, продлевается с 31 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года.

«Поскольку законопроект внесен правительством, он наверное будет принят. Есть ли шанс, что сделка будет завершена до конца года? Конечно. Также есть шанс, что это перейдет на следующий год, потому что для какой-то цели закон был внесен», — пояснил Задорнов.

Тэги: банк Открытие

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