Бесплатный образовательный курс «Военная археология. Основы поисковой работы» начинается в Вологде 11 ноября.

– Мы приглашаем всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, а также тех, кто хочет попробовать себя в роли поисковика. Наш обучающий курс состоит из нескольких блоков, в том числе это будут практические занятия по антропологии, археологии и туристической подготовке, – рассказала ИА «Вологда Регион» Ирина Метелкина, председатель межрегиональной общественной организации «Вологодское объединение поисковиков».

Участники курса будут изучать устройство компаса, топографические карты, учиться на антропологическом материале, предоставленном музеем, изучать особенности строения скелета человека, а также работать с архивами. В ходе обучения под руководством поисковиков участники будут составлять свое генеалогическое древо.

Занятия завершаться в марте. Итогом обучения станет поисковая экспедиция в Кировский район Ленинградской области – в урочище Вороново, где вологодские поисковики уже в течение нескольких лет ведут поиск бойцов Красной армии, устанавливают имена погибших и разыскивают их родственников.

Занятия будут проходить по вечерам один раз в неделю. Первая организационная встреча пройдет 11 ноября в 18:00 по адресу: Вологда, Советский проспект, 48.