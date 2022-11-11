Вологодский облсуд заменил члену организации Свидетели Иеговы* реальный срок на условный

11.11.2022 [Общество]

Вологодский областной суд в апелляционной инстанции смягчил приговор одному из членов организации «Свидетелей Иеговы* Николаю Степанову, который был осужден за организацию деятельности экстремистской организации. Четыре года колонии ему заменили на условное осуждение. Еще одному представителю Свидетелей Юрию Баранову, который приговором первой инстанции получил 4 года условного срока, приговор оставлен без изменений.

Как ранее сообщалось, Степанов и Баранов попали под уголовную статью в сентябре 2019 года, когда в Вологде прошли первые обыски у членов организации. Как сообщало региональное управление СК, «они проводили так называемые «службы», а также осуществляли сбор средств на «нужды» секты. Кроме того, оба занимались хранением и передачей незаконной литературы».

Во время предварительного следствия Степанов провел 8 месяцев в изоляторе временного содержания. По словам его адвоката, какое-то время «свидетеля» содержали в заключении вместе с криминальными авторитетами и с человеком, которого судят за убийство. Юрий Баранов провел под домашним арестом три месяца.

Первые приговор по делу «свидетелей» был рассмотрен городским судом Вологды в начале сентября этого года. После приговора Степанов снова был арестован, однако в ближайшее время должен выйти на свободу.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

Тэги: приговор, экстремизм

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