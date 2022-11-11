Два автомобиля сгорели после столкновения в Вологодском районе

В Вологодском районе в результате столкновения сгорели два автомобиля. Авария случилась в шестом часу вечера на 80-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, 58-летний мужчина, управлявший автомобилем Лада-Ларгус, допустил столкновение с УАЗ 3909 — «буханка». После удара УАЗ откинуло на полосу встречного движения, где он врезался в Ладу-Гранта под управлением 65-летнего мужчины. От удара «буханка» и Гранта загорелись.

В результате аварии травмы получил водитель Ларгуса, который был доставлен в больницу. Водители сгоревших машин не пострадали.