«Северсталь» одержала тяжелую победу над нижнекамским «Нефтехимиком»

11.11.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала на своей площадке победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости активней начали поединок, перехватить инициативу череповчанам помогло удаление у «Нефтехимика» в середине первого периода. Всего лишь десять секунд понадобилось игрокам «Северстали», чтобы разыграть лишнего. Руслан Абросимов вывел свою команду вперёд. Увеличить преимущество «сталевары» смогли ещё до первого перерыва. Играя в меньшинстве, череповчанане вдвоем убежали в отрыв. Александр Суворов был первым на добивание, после того как вратарь гостей справился с броском Александр Петунина — 2:0.

Этот счёт продержался до третьего периода. Всё окончательно решить череповчане могли на старте третьей двадцатиминутке, когда играли две минуты большинстве, но реализовать его хозяевам не удалось, чем была обеспечена нервная концовка. Окончательный счёт в матче установил Давид Думбадзе, который забросил шайбу уже в пустые ворота — 3:0.

Победа «Северстали» позволила им войти в первую в первую восьмерку на Западе, вытеснив оттуда московский «Спартак», набрав 29 очков после 29 матчей.

Вратарь череповчан Владислав Подъяпольский провел свой первый матч на «0» в текущем сезоне, отразив все 29 бросков по своим воротам. У Подъяпольского теперь 7 «сухих» матчей в свитере «Северстали», и 11 всего за карьеру в КХЛ.

«Тяжёлая победа. Мы много матчей хорошо играли, но то в овертайме проигрывали, то где-то не хватало. Мы из десяти игр сейчас набрали восемь очков. Сегодняшняя игра не была нашей лучшей игрой. Сыграли дисциплинированно, надёжно, строго. Хорошая командная победа», сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Этой игрой череповчане завершились домашнюю серию матчей и теперь их ждёт выезд по маршруту Ярославль — Москва — Нижний Новгород. Следующий матч «желто-чёрные» проведут в понедельник, 14 ноября, против «Локомотива».

Тэги: хоккей, ХК Северсталь

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