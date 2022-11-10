Назальную вакцину от коронавируса начали использовать в Вологодской области

10.11.2022 [Общество]

Назальную вакцину от коронавируса начали использовать в Вологодской области.

– В регион поступила первая партия специальных насадок-распылителей для интраназального введения препарата «Спутник V». Устройства закупили за счет средств областного бюджета, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

В первую очередь прививки назальной вакциной делают мобилизованным и призывникам. 

Остальные вологжане смогут пройти вакцинацию таким способом 11 ноября в мобильном прививочном пункте в ТРЦ «Мармелад» с 14:00 до 19:00

Вакцинацию интраназальным способом также проводят в два этапа с разницей в три недели. 

Содержимое ампулы набирают в шприц, но вместо иглы здесь автомайзер, который распрыскивает препарат в носовую полость на вдохе. После процедуры в течение двух часов пациентам нельзя пить, есть и курить. По словам специалистов, это создат барьер, препятствующий заражению коронавирусом через слизистую оболочку носа.

– Прививки от коронавирусной инфекции помогли защитить от тяжелого течения болезни и госпитализации вологжан в период пандемии. Вирус продолжает циркулировать среди населения, снижается коллективный иммунитет, а это плохие прогностические признаки. Сегодня медики создают условия для предотвращения возникновения новых волн заболеваемости на Вологодчине. Рекомендую сделать прививку, не откладывая, ¬– говорит начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Напомним, сейчас в Вологодской области также проходит прививочная кампания против гриппа. Вакцинация является сезонной и проводится один раз в год осенью. От ковида врачи рекомендуют вакцинироваться каждые 6 месяцев. Прививки можно совмещать, что позволяет снизить риск развития нежелательных последствий вследствие данных заболеваний.
 

Тэги: вакцинация, коронавирус, пандемия
Сюжет: Пандемия коронавируса

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