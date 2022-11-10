Старшеклассники и студенты Вологды смогут бесплатно учиться в «Школе универсальных навыков» 29 и 30 ноября

Подростки Вологды смогут бесплатно учиться в «Школе универсальных навыков», которая пройдет в областной столице 29 и 30 ноября.

«Школа универсальных навыков» – это проект Юношеского центра имени Тендрякова и студентов четвертого курса Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ. Планируется, что этот проект поможет новичкам студенческих объединений в совершенствовании их навыков и дальнейшей самореализации.

– В основу проекта легла концепция навыков «4К»: креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация, – говорится в анонсе мероприятия.

Напомним, что универсальные навыки – Soft Skills – это навыки, не связанные с определенной профессией или специальностью. Они отражают личные качества человека: его умение общаться с людьми, эффективно организовывать свое время, творчески мыслить, принимать решения и брать на себя ответственность и многое другое. Считается, что такие навыки помогают человеку добиваться успеха не зависимо от той сферы, в которой он работает.

Участники «Школы универсальных навыков» изучат тематические модули, связанные с коммуникацией и кооперацией.

Интенсив будет проходить на базе Юношеского центра имени Тендрякова областной научной библиотеки и Института социальных и гуманитарных наук Вологодского госуниверситета.

В числе спикеров выступят директор ИСиГН ВоГУ, доктор философских наук, Наталья Андреевна Ястреб, руководитель тренингового центра «Экология разума», бизнес-тренер, коуч международного уровня (IAGC), Наталия Владимировна Царева, кандидат филологических наук, ученый секретарь областной библиотеки Ирина Евгеньевна Колесова.

30 ноября отмечается Международный день информационной безопасности, поэтому часть образовательной программы будет посвящена защите личной информации и методам проверки информации из всемирной паутины.

К участию приглашаются ученики 10-11 классов, студенты колледжей, университетов и высших учебных заведений, а также тех, кто заинтересован в получении новых знаний.

По завершении интенсива участники получат сертификаты.

Записаться можно, заполнив форму по ссылке.

По всем вопросам можно обращаться к организаторам по телефону: 89215384635 (Денис Викторович Абросимов) или 72-36-56 (Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова).

Расписание занятий прилагаем ниже:

