У жителя Тотьмы за повторное управление автомобилем в пьяном виде забрали машину

Житель Тотьмы, которого повторно задержали за управлением автомобилем в пьяном виде, конфисковали машину в пользу государства. Такое решение вынесено Тотемским районным судом.

Как следует из материалов дела, 49-летний местный житель, управлявший автомобилем ВАЗ-2106, был остановлен сотрудниками ГИБДД в деревне Галицкая Тотемского района 5 августа этого года. Сотрудники полиции установили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

«При проверке данных о личности нарушителя установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, связанное с нарушением правил дорожного движения и управлением транспортным средством в состоянии опьянения», - говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

В результате суд признал его виновным по статье 264.1 УК и назначил 200 часов обязательных работ с лишением права управления автомобилем сроком на 2 года.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры суд конфисковал его автомобиль в пользу государства. Закон о конфискации имущества за подобные правонарушения вступил в силу 14 июля этого года.