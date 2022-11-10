Жительница Череповца через суд взыскала деньги с наехавшего на нее велосипедиста

В Череповце суд рассмотрел иск местной жительницы о взыскании компенсации морального вреда с наехавшего на неё велосипедиста.

Установлено, что инцидент произошёл на улице Архангельской в июне 2022 года. Ответчик двигался на велосипеде по тротуару и наехал на пострадавшую, которая выходила из автобуса на остановку, отчего женщина упала на асфальт. В иске она пояснила, что испытала сильную физическую боль, была напугана и попросила взыскать с ответчика 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

«Судом установлено, что по вине ответчика произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пешеходу причинены телесные повреждения, которые подтвердились актом судебно-медицинского обследования», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах иск был удовлетворён частично и с велосипедиста взыскали 20 тысяч рублей в пользу истца и 300 рублей госпошлины.