Мобилизованного из Вологды, который был комиссован на госпитализацию, вместо отправки на лечение посадили в эшелон и везут в неизвестном направлении. Об этом сообщила мать молодого человека.

Ирина К. сообщила, что год назад ее сын Василий М. упал с высоты 6 метров и получил перелом ноги. После этого регулярно наблюдался у врача и проходил реабилитацию.

Ему противопоказаны ударные нагрузки на ногу (прыжки, бег с препятствиями). Несмотря на травму хирург вологодского военкомата поставил «годен». Василий был мобилизован по повестке из Вологды 7 октября 2022 года. Отправлен в военную академию РХБЗ в Кострому. После занятий травма дала о себе знать. При содействии властей Вологодской области родственникам мобилизованного получилось добиться медкомиссии в Костроме, где он находился до сих пор. 3 ноября Василию был выписан отпуск на 30 суток от 2 ноября.

«Но в части не могли выписать открепительные документы, так как военный билет чистый он не числится нигде. Ни в том полку который уехал, ни в части РХБЗ. Ему предложили поехать в Курск, где стоит та часть, в которой он получил травму, самостоятельно или в сопровождении», — рассказывает мать Василия.

Однако, до сегодняшнего дня молодой человек так и не смог отправиться на госпитализацию. Сначала его перевели из одного полка в другой, а сегодня вообще посадили в эшелон с другими мобилизованными, не объяснив, куда он едет.

«До сих пор сыну не оказывается никакая медицинская помощь, с довольствия он снят, форму уже сдал. В постановление на ВКК прописано, что с 26 октября сын находится на амбулаторном лечении, а по факту с 13 октября и по настоящее время никакой медпомощи не оказывается», — поясняет мать Василия.

На руках у Василия заключение военно-врачебной комиссии от 2 ноября, в которой написано, что он временно не годен к службе и имеет категорию Г, что ему необходимо предоставить отпуск по болезни сроком на 30 суток.

NewsVo дозвонился до военной академии РХБЗ в Костроме, куда отправляли Вологодских мобилизованных. Там подтвердили, что молодого человека посадили в эшелон. Куда именно он направляется пояснить не смогли, сказав, что эшелон может идти до места дислокации неделю. Однако, сразу же их в Украину не отправят. И по месту прибытия вологжанину со всеми документами надо будет обратиться к командиру военной части, куда они прибудут, чтобы решить вопрос с лечением. На данный момент мать молодого человека добивается решения ситуации через военную прокуратуру. 2 декабря у ее сын должен уже по документам закончить лечение.