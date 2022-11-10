Постояльцу интерната для престарелых под Вологдой незаконно начисляли плату за вывоз мусора

В Тарногском районе прокуратура провела проверку законности начисления платы за вывоз мусора постояльцу Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Установлено, что мужчина является собственником квартиры в селе Тарногский Городок, но проживает в интернате, расположенном в селе Молочное под Вологдой, с 2018 года. Несмотря на это, ему ежемесячно приходил соответствующий счёт. Собственник пытался сам решить вопрос и обращался к региональному оператору с заявлением о перерасчёте платы, но ему отказали и он обратился в прокуратуру.

«В ходе проверки факт не проживания заявителя, а также каких-либо иных лиц в принадлежащей ему квартире подтвержден, в связи с чем в адрес руководителя регионального оператора прокуратурой района внесено представление», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В итоге мужчине произвели перерасчёт платы за вывоз мусора.