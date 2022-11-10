Суд выселяет ДОСААФ из здания на улице Мальцева в Вологде

10.11.2022 [Общество]

В Вологде решением суда школа общественно-государственной организации ДОСААФ должна в месячный срок освободить помещение в здании на улице Мальцева, д. 39. В арбитражный суд с заявлением об истребовании недвижимого имущества обратился военный прокурор западного военного округа.  

Как было установлено в суде, помещения, которые в настоящее время занимает ДОСААФ, находятся в федеральной собственности и закреплены на праве оперативного управления за вологодским военкоматом.

«Однако на момент рассмотрения дела использовались в качестве учебных классов для проведения занятий с учащимися, в них хранилось принадлежащее ДОСААФ имущество», — сообщает объединенная пресс-служба судов области.

В сообщении суда также говорится, что Минобороны и военкомат не передавали ДОСААФ право на пользование этими помещениями. Сам ДОСААФ, в свою очередь, не смог доказать, что имеет правовые основания пользоваться помещениями.

Со дня вступления в силу решения суда ДОСААФ обязан в месячный срок освободить помещения.  
 

Тэги: ДОСААФ, военкомат, суд

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