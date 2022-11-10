Череповецкие футболисты «СШОР Витязь» одержали первую победу на турнире Кубка России

Футбольный клуб «Череповец — СШОР Витязь» одержал первую победу на итоговом турнире Кубка России среди любительских команд, который в эти дни проходить в Астрахани.

Сегодня череповчане разгромили команду из Домодедово «Пересвет-Трехгорка» со счётом 3:0. Забитыми голами в составе «желто-черных» отметились Илья Соколов, Степан Ашарин и Кирилл Кульков.

Ранее подопечные Владимира Голубинского сыграли вничью 0:0 с пермский «Ильпаром» и разошлись миром с одним из фаворитов турнира — «Локомотивом» из Воронежской области — 1:1, а так же проиграли ФК «Армавир» — 0:3.

Заключительный матч группового этапа череповчане проведут в субботу, 12 ноября. Соперниками «желто-черных» будет московский ФШМ.