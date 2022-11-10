В Череповце 12-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа

10.11.2022 [Происшествия]

В Череповце 12-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа дома на улице Химиков, сообщает официальный сайт города. Инцидент произошёл 9 ноября около 21:30.

«Девочка доставлена в детскую областную больницу с серьезными травмами. Состояние тяжелое, пострадавшая в реанимации. Ребенок в сознании», — рассказал cherinfo заместитель директора центра по защите населения от ЧС Алексей Ковалевский.

Ещё одно череповецкое издание — gorodche.ru — со ссылкой на очевидца происшествия Анастасию Фадееву сообщает, что инцидент произошёл в доме № 16. Женщина рассказала, что девочка упала почти ей под ноги.

«Подбежала к ней, далее к отделу полиции на Химиков 14, но там мне никто не открыл. После этого я снова подбежала к девочке, она уже стала приходить в себя, я стала вызывать „скорую“, но не смогла дозвониться. После подошла мама девочки и вызвала „скорую“», — приводит слова Анастасии gorodche.ru

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Тэги: выпал из окна, подросток

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