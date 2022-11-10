В Госдуму внесли законопроект, который упрощает трудоустройство подростков с 14 лет

Депутаты «Единой России» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который упрощает трудоустройство несовершеннолетних. Предполагается, что этот законопроект позволит заключать трудовой договор для выполнения легкого труда с подростками старше 14 лет без согласия органов опеки. Для заключения такого договора потребуется только согласие одного из родителей, сообщает издание «КоммерсантЪ».
В законопроекте содержатся следующие изменения:
- Отмена обязательного согласования расторжения трудового договора с государственной инспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних.
- Освобождение работодателя от необходимости проводить за свой счет медосмотр несовершеннолетнего при наличии результатов такого осмотра. Это предложение объясняется тем, что процедура медосмотра предполагает дополнительные затраты для работодателя.
- Установление нового порядка проверок при трудоустройстве подростков (только по заявлению несовершеннолетнего работника или его законного представителя). Авторы законопроекта ссылаются на исследование портала HH.ru, в котором говорится, что 61% работодателей видят сложности при трудоустройстве несовершеннолетних из-за юридических рисков.
Авторы проекта ссылаются на исследования, согласно которым, девять из десяти подростков хотели бы начать работать до 18 лет, но не могут трудоустроиться официально.