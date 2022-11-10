В Госдуму внесли законопроект, который упрощает трудоустройство подростков с 14 лет

Депутаты «Единой России» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который упрощает трудоустройство несовершеннолетних. Предполагается, что этот законопроект позволит заключать трудовой договор для выполнения легкого труда с подростками старше 14 лет без согласия органов опеки. Для заключения такого договора потребуется только согласие одного из родителей, сообщает издание «КоммерсантЪ».

В законопроекте содержатся следующие изменения:

Отмена обязательного согласования расторжения трудового договора с государственной инспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних.

Освобождение работодателя от необходимости проводить за свой счет медосмотр несовершеннолетнего при наличии результатов такого осмотра. Это предложение объясняется тем, что процедура медосмотра предполагает дополнительные затраты для работодателя.

Установление нового порядка проверок при трудоустройстве подростков (только по заявлению несовершеннолетнего работника или его законного представителя). Авторы законопроекта ссылаются на исследование портала HH.ru, в котором говорится, что 61% работодателей видят сложности при трудоустройстве несовершеннолетних из-за юридических рисков.

Авторы проекта ссылаются на исследования, согласно которым, девять из десяти подростков хотели бы начать работать до 18 лет, но не могут трудоустроиться официально.

