В Госдуму внесли законопроект, который упрощает трудоустройство подростков с 14 лет

10.11.2022 [Общество]

Депутаты «Единой России» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который упрощает трудоустройство несовершеннолетних. Предполагается, что этот законопроект позволит заключать трудовой договор для выполнения легкого труда с подростками старше 14 лет без согласия органов опеки. Для заключения такого договора потребуется только согласие одного из родителей, сообщает издание «КоммерсантЪ».

В законопроекте содержатся следующие изменения:

  • Отмена обязательного согласования расторжения трудового договора с государственной инспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних.
  • Освобождение работодателя от необходимости проводить за свой счет медосмотр несовершеннолетнего при наличии результатов такого осмотра. Это предложение объясняется тем, что процедура медосмотра предполагает дополнительные затраты для работодателя.
  • Установление нового порядка проверок при трудоустройстве подростков (только по заявлению несовершеннолетнего работника или его законного представителя). Авторы законопроекта ссылаются на исследование портала HH.ru, в котором говорится, что 61% работодателей видят сложности при трудоустройстве несовершеннолетних из-за юридических рисков.

Авторы проекта ссылаются на исследования, согласно которым, девять из десяти подростков хотели бы начать работать до 18 лет, но не могут трудоустроиться официально. 
 

Тэги: трудоустройство, подростки, законопроект, Единая Россия, госдума

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