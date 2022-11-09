Футболисты вологодского «Динамо» потерпели крупное поражение от соперников из Твери

09.11.2022 [Спорт]

Вологодское «Динамо» на выезде сегодня уступило ФК «Тверь» в перенесенном матче 11 тура со счётом 0:4. Несмотря на это поражение, «бело-синие» сохранили место в первой шестерке, которое дает им право бороться за медали в весенней части сезона. Произошло это во многом благодаря ничьей в матче московского «Торпедо 2» и «Спартака» из Костромы, которые завершили свой матч со счётом 1:1.

«Динамовцы» сейчас занимают 5 место в турнирной таблице, набирая 27 очков после 20 матчей, и точно не опустятся ниже шестого места. Даже несмотря на то, что пропустят заключительный тур, по итогам которого распределятся места в первой шестерке группы 2.2.

Второй этап Чемпионата стартует 2 апреля 2023 года. К шестерке лучших команд второй подгруппы присоединятся 6 лучших клубов из первой подгруппы, и они распределят места с 1 по 12 во второй группе второй Футбольной лиги России.

Тэги: Футбол, ФК «Динамо-Вологда», чемпионат

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