На пересечении улиц поэта Романова и Молодежной Вологды строится кольцевая развязка

09.11.2022 [Общество]

Дорожники приступили к строительству кольцевой развязки на пересечении улиц Поэта Романова и Молодежной в Вологде. Сейчас кольцо формируется в щебеночном исполнении, как и правая сторона участка улицы Ярославской.

«Асфальтировать дорожное полотно будем уже в следующем году, а в этом сезоне проводим все возможные подготовительные работы и формируем дорожное основание. Поэтому пользоваться этим участком можно будет уже этой зимой. Работа идет в 4 этапа и включает в себя переустройство инженерных коммуникаций, строительство участка дороги длиной в 2 км, трех кольцевых развязок, а также моста через реку Шограш», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сейчас дорожники на этом участке строительства ведут работу по нескольким направлениям. Кроме строительства кольцевой развязки, переустраиваются инженерные сети, а также возводится мост через реку Шограш, — рассказали в пресс-службе городской администрации.  

Кроме того, необходимо будет построить участок дороги от улицы Конева до Осановского проезда и на пересечении этих улиц также обустроить кольцевую развязку.

Тэги: Строительство, дороги, улица Поэта Романова

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