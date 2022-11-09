На пересечении улиц поэта Романова и Молодежной Вологды строится кольцевая развязка

Дорожники приступили к строительству кольцевой развязки на пересечении улиц Поэта Романова и Молодежной в Вологде. Сейчас кольцо формируется в щебеночном исполнении, как и правая сторона участка улицы Ярославской.

«Асфальтировать дорожное полотно будем уже в следующем году, а в этом сезоне проводим все возможные подготовительные работы и формируем дорожное основание. Поэтому пользоваться этим участком можно будет уже этой зимой. Работа идет в 4 этапа и включает в себя переустройство инженерных коммуникаций, строительство участка дороги длиной в 2 км, трех кольцевых развязок, а также моста через реку Шограш», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сейчас дорожники на этом участке строительства ведут работу по нескольким направлениям. Кроме строительства кольцевой развязки, переустраиваются инженерные сети, а также возводится мост через реку Шограш, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, необходимо будет построить участок дороги от улицы Конева до Осановского проезда и на пересечении этих улиц также обустроить кольцевую развязку.