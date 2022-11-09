Суперкомпьютер World One вычислил дату конца света

09.11.2022 [Общество]

Суперкомпьютер World One, который был создан в 1973 году по заказу для Римского клуба и предназначен для вычисления закономерностей цивилизации, вычислил дату конца света. Согласно этим вычислениям, она наступит в 2050 году. Данные компьютерных вычислений опубликовало издание The Daily Star.

В «мозги» компьютера, помогающие проводить вычисления, заложены сложные алгоритмы, учитывающие множество факторов. Туда закладываются уровень рождаемости, данные по загрязнению окружающей среды и многое другое. Издание также пишет, что ряд компьютерных предсказаний сбылись, к примеру, «прогноз относительно снижения доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов».

На определение даты конца света в первую очередь повлияли данные о деятельности человека, в частности, по загрязнению окружающей среды, приобретающие «угрожающий характер».  

«На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», - выдал прогноз компьютер.

Тэги: компьютер, конец света, вычисления, прогноз

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