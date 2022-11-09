В Вологде задержали мошенника-курьера

Вологодские полицейские задержали 43-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в мошенничестве в отношении троих пенсионеров.

«В дежурную часть УМВД России по г. Вологде обратились сразу три жителя областной столицы. Они рассказали, что им позвонил неизвестный и сообщил об аварии, в которую якобы попал родственник, и для „спасения“ его от уголовной ответственности необходимо заплатить», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Во всех случаях к потерпевшим приезжал курьер — подозреваемый. От его действий пострадали 87-летний, 82-летний и 74-летний пенсионеры. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

«Чтобы задержать подозреваемого, оперативники отправились в служебную командировку в северную столицу. Злоумышленник признался в совершении преступлений и раскаялся в содеянном. Следователю пояснил, что заказы с адресами получал от неизвестного куратора. Себе забирал 10% от переданной суммы, остальные деньги отправлял на неизвестные счета», — также говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Личности других фигурантов уголовных дел устанавливаются.