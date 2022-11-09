Встреча с экскурсоводом Еленой Смиренниковой пройдет в Вологде 12 ноября.
Елена расскажет о проекте «Дом с историей», о создании вологодских сувениров в виде исторических зданий.
– Как родился такой проект, как создаются домики-магниты, как расширилась география проекта, и много интересных фактов о деревянных домах Вологды узнаем на этой встрече, – говорят организаторы мероприятия.
Начало встречи 12 ноября в 17:00 в модельной библиотеке «ЛиС» по адресу: Вологда, Трактористов, 5.
Вход свободный.
Возрастных ограничений нет.