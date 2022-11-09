Жительницу Вологды оштрафовали за оскорбление и.о. главврача поликлиники

09.11.2022 [Общество]

В Вологде суд привлёк местную жительницу к административной ответственности за оскорбление и. о. главного врача одной из городских поликлиник.

Установлено, что инцидент произошёл в приёмной потерпевшего в июле 2022 года. Женщина обругала врача грубыми нецензурными словами.

«Женщина в судебном заседании вину признала, пояснила, что высказала оскорбительные слова в адрес потерпевшего, поскольку работники больницы не могли найти ее медицинскую карту», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Отмечается также, что мужчина просил привлечь обидчицу к наиболее строгому наказанию. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в 3000 рублей.

Тэги: оскорбление, главврач, поликлиника, суд, штраф

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