Жительницу Вологды оштрафовали за оскорбление и.о. главврача поликлиники

В Вологде суд привлёк местную жительницу к административной ответственности за оскорбление и. о. главного врача одной из городских поликлиник.

Установлено, что инцидент произошёл в приёмной потерпевшего в июле 2022 года. Женщина обругала врача грубыми нецензурными словами.

«Женщина в судебном заседании вину признала, пояснила, что высказала оскорбительные слова в адрес потерпевшего, поскольку работники больницы не могли найти ее медицинскую карту», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Отмечается также, что мужчина просил привлечь обидчицу к наиболее строгому наказанию. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в 3000 рублей.