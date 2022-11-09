Евгений Шулепов стал президентом

Депутат Законодательного собрания области Евгений Шулепов избран президентом Федерации по лыжным гонкам Вологодской области. Об этом сам Шулепов написал на своей странице в соцсетях.

«С одной стороны приятно. Я всю жизнь на лыжах, влюблён в биатлон. Объехал Россию и много стран, участвуя в крупнейших соревнованиях. С другой стороны, чувствую большую ответственность, потому что прекрасно понимаю, что стоит на кону и знаю, какой объём работы предстоит», — написал Шулепов.

Парламентарий напомнил, что еще на посту главы Вологды занимался продвижением лыжного спорта.

По его словам, ежегодно в городе проводилось более 200 спортивных соревнований, из которых значительную часть составляли турниры по зимним видам спорта. Правда, несмотря на активное развитие всех зимних видов спорта и, в частности, лыжного спорта, в должности президента Федерации, заявил Шулепов, придется решать много проблем.