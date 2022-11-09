За кражу в Череповце 2,6 млн рублей мужчина получил 2 года условного срока

В Череповецком городском суде вынесен приговор по делу о краже более 2,6 млн рублей, совершенной еще в сентября 2017 года. Как было установлено в суде, эту сумму мужчина, работавший в Санкт-Петербурге водителем, украл у своего работодателя.

Как рассказал в суде сам обвиняемый, его руководитель попросил отвезти его в Череповец, где намеревался открыть новый бизнес. Деньги для его открытия он вез наличкой в бардачке машины.

«В Череповце потерпевший пошел к другу, а он, находясь в автомобиле, пользуясь отсутствием потерпевшего, похитил деньги, затем оставил ключи в замке зажигания, вызвал такси и уехал в Москву. На выезде из города выбросил свой мобильный телефон в кювет. После приезда в Москву удалил все свои странички в социальных сетях и сменил номер телефона», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Также в суде рассказали, что большую часть похищенных денег вор потратил на погашение своих долгов и долгов своей матери. Задержать его удалось только в 2022 году.

В результате суд приговорил его к 2 годам условного срока. Представители Фемиды уточнили, что 1,5 млн рублей задержанный перевел потерпевшему за время предварительного следствия.