Неизвестные подожгли дверь в квартиру многоэтажки на улице Конева в Вологде

Неизвестные злоумышленники подпалили входную дверь в квартиру, расположенную на втором этаже пятиэтажного дома № 12 на улице Конева в Вологде. Происшествие случилось накануне в девятом часу вечера.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате пожара было повреждено дверное полотно, внутренняя отделка стен подъезда на втором этаже, а также оплавлены кабель-канал роутера и плафон лампы освещения.

Пять жильцов подъезда до прибытия пожарных вынуждены были выйти на улицу. По словам пожарных, причиной возгорания стал поджог.