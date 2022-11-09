Неизвестные подожгли дверь в квартиру многоэтажки на улице Конева в Вологде

09.11.2022 [Происшествия]

Неизвестные злоумышленники подпалили входную дверь в квартиру, расположенную на втором этаже пятиэтажного дома № 12 на улице Конева в Вологде. Происшествие случилось накануне в девятом часу вечера.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в результате пожара было повреждено дверное полотно, внутренняя отделка стен подъезда на втором этаже, а также оплавлены кабель-канал роутера и плафон лампы освещения.

Пять жильцов подъезда до прибытия пожарных вынуждены были выйти на улицу. По словам пожарных, причиной возгорания стал поджог.

 

Тэги: поджог, эвакуация, МЧС

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