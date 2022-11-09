«Обидное поражение»: «Северсталь» упустила победу в матче чемпионата КХЛ

09.11.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» не смогла переиграть на своей площадке екатеринбургский «Автомобилист». Счет в матче решился только в овертайме.

Команды долго не могли поразить ворота друг друга благодаря хорошей работе вратарей. Череповчанин Дмитрий Шугаев отразил 27 бросков по своим воротам, его визави из Екатеринбурга 24.

Только на старте третьего периода нападающий череповчан Давид Думбадзе вывел команду вперёд. Гости отыгрались уже через минуту с небольшим. Ещё через минуту Думбадзе оформил дубль, подставил свою клюшку под бросок Никиты Гуслистова и вновь вывел команду в лидеры. Правда, судьи этот гол засчитали только после того, как убедились, что не было игры высоко поднятой клюшкой — 2:1. На все три гола командам понадобилось менее трех минут игрового времени.

Второй раз «Автомобилист» смог отыграться за полторы минуты до конца третьего периода, Брук Мэйсек сделал счёт 2:2.

В овертайме сначала было столкновение за воротами гостей, Дмитрий Моисеев решил, что на нём было нарушение, но судьи фол не зафиксировали. После этого Моисеев догнал своего «обидчика» и сделал ему подножку, а это судьи пропустить уже не смогли и выписали нападающему «Северстали» двухминутный штраф. Гости преимущество быстро реализовали. Все тот же Мэйсек принёс победу «Автомобилисту» — 2:3.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин отказался комментировать итоги матча. Нападающий «жёлто-чёрных» Давид Думбадзе отметил, что это поражение было обидным.

Домашняя серия матчей у череповчан продолжится завтра игрой против «Нефтехимика».

Тэги: хоккей, поражение, ХК «Северсталь»

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