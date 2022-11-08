Вологда сэкономила 328 млн рублей за 2022 год в ходе конкурсных закупок

Городские власти Вологды с начала этого года сэкономили на госзакупках 328 млн рублей. Итоги торгов подвели в городской администрации.

«У города есть несколько способов экономии бюджетных средств — от сокращения расходов на различные нужды до проведения госзакупок. Зачастую такая возможность складывается на этапе торгов, поскольку закупки являются конкурентными. В 2022 году средства удалось сэкономить, например, при проведении торгов на закупку топиарных фигур, новогодних украшений, оборудования для филиала школы № 26, новых автобусов, а также при выполнении ремонта дорог, ряда проектных изысканий и работ по нанесению разметки и установке дорожных знаков», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

К примеру, при проведении торгов на закупку 18 новых автобусов для городских маршрутов на средства бюджетного кредита удалось сэкономить 10% от первоначальной стоимости контракта. На эти средства уже приобретены 2 дополнительных автобуса большой вместимости.

Также на сэкономленные в этом году в ходе конкурсных процедур средства администрация Вологды расширила список отремонтированных улиц, начала строительство освещения в Осановской роще, установила дополнительно к запланированным новые светофоры, искусственные неровности и дорожные знаки.

За счет экономии вместо ремонта 30 дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» удалось отремонтировать 35.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в 2021 году экономия в ходе конкурсных процедур составила 152, 8 млн рублей.