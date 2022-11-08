Михаил Задорнов, банк «Открытие»: золото у россиян стало одной из главных альтернатив долларам и евро

08.11.2022 [Экономика]

Альтернативу пошатнувшимся доллару и евро россияне увидели в золоте, а также в валюте близлежащих стран и юане, рассказал в интервью РИА Новости глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«В качестве альтернативы недружественным валютам у населения, кроме простой конвертации в рубли или перевода валюты за границу, спросом пользуется золото (так было всю первую половину года), высокий интерес к валютам близлежащих стран и довольно большой спрос на юань», - пояснил банкир.

По его словам, в банке «Открытие» существуют вклады в юанях как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Есть также задача – предоставить клиентам юаневые активные инструменты - кредиты и облигации.

Задорнов считает, что россияне сохранят сберегательную модель поведения, и будут сберегать не только в виде остатков на счетах, но также держать часть средств в наличных.

«Доля валютных вкладов населения в российских банках в настоящее время находится на самом низком уровне за всю историю и составляет 9,5%», - отметил Михаил Задорнов.

Последние 15 лет россияне держали на счетах в банках примерно 93 млрд долларов. Эта сумма годами оставалась практически неизменной. Однако по состоянию на 1 октября этого года, по данным Банка России, сумма снизилась практически на треть – до 60 млрд долларов и евро.

Тем не менее, все-же две трети валюты граждане России по-прежнему хранят в банках.  

Тэги: золото, сбережения

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