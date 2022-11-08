Вологжане критикуют антивандальные скамейки на Набережной VI Армии

08.11.2022 [Общество]

Вологжане уже несколько дней обсуждают антивандальные скамейки, установленные на Набережной VI Армии. Явно не первой свежести скамейки вмонтированы в бетонные плиты, которые унести на плече не просто.

Как сообщает портал GorodVo, на такое «украшение» города обратила внимание экскурсовод Галина Шемякина, которая написала об этом в соцсетях.  

«Первая ласточка благоустройства многострадальной набережной. Эстетика? Не, не слышали», - рассказала женщина.

Под постом экскурсовода о скамейках оставили комментарии уже почти 80 человек. В большинстве вологжане сошлись во мнении, что скамейки, мягко говоря, «не сильно украшают» вид набережной. Особенно если сравнить вологодские скамейки с череповецкими, поставленными на набережной Шексны.

«Я думаю, череповчане, прошу прощения за грубое слово, ржут в голос. Только вчера у них открыли ещё одну часть набережной. А тут и наши лаборанты под чьим-то чутким руководством подсуетились», - написал вологжанин Сергей.

К дискуссии чуть позже подключились и чиновники. И.о. начальника департамента городского хозяйства Леонид Степанов рассказал, что это временный вариант.

«Для установки на Набережной были установлены скамейки со склада, бывшие в употреблении по просьбе жителей. В качестве временного варианта», — ответил Степанов.

Тэги: городское хозяйство, скамейки

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