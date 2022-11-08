Жителя Вологды задержали за изготовление наркотиков в своей квартире

В Вологде полицейские задержали 47-летнего местного жителя, который изготавливал и хранил наркотики в собственной квартире.

«По месту жительства на ул. Мохова, он самостоятельно готовил наркотик для личного употребления. Стражи порядка с поличным задержали злоумышленника. Помимо подозреваемого, в квартире находился его приятель, которого он пригласил для совместного употребления запрещенного вещества», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Освидетельствование показало, что и хозяин квартиры, и его гость находились в состоянии наркотического опьянения. За употребление наркотических средств без назначения врача на них составили соответствующие протоколы. В квартире полицейские также нашли шприц с наркотическим средством.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное изготовление и хранение наркотиков). Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.