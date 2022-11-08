В военной операции на Донбассе погиб житель Великоустюгского района

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель села Васильевское Великоустюгского района Бобыкин Леонид Юрьевич. О гибели земляка сообщил глава района Александр Кузьмин.

«Выпускник профессионального училища №44, наш земляк служил в Российской армии по контракту. Был направлен в зону проведения специальной военной операции в должности водителя. Ему было 54 года», - написал Кузьмин на своей странице в соцсетях.

Глава района также сообщил, что о дате, месте и времени церемонии прощания будет объявлено дополнительно.

