В военной операции на Донбассе погиб житель Великоустюгского района

08.11.2022 [Общество]

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель села Васильевское Великоустюгского района Бобыкин Леонид Юрьевич. О гибели земляка сообщил глава района Александр Кузьмин.

«Выпускник профессионального училища №44, наш земляк служил в Российской армии по контракту. Был направлен в зону проведения специальной военной операции в должности водителя. Ему было 54 года», - написал Кузьмин на своей странице в соцсетях.

Глава района также сообщил, что о дате, месте и времени церемонии прощания будет объявлено дополнительно.   
 

Тэги: военная спецоперация, погиб

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