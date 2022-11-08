Глава банка «Открытие» ждет снижения инфляции в России до уровня 4-4,5% в 2023 году

08.11.2022 [Экономика]

Инфляция в 2022 году в России составит 12,5-12,7%, а уже в следующем будет на уровне 4-4,5%. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент-председатель банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Инфляция с каждым месяцем замедляется. Она была бы 12%, если бы не дополнительная индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря. Поэтому ждем инфляцию в текущем году на уровне 12,5-12,7%», — уверен Задорнов.

В следующем году, по мнению руководителя банка «Открытие», ожидается инфляцию, немногим превышающая таргет ЦБ — 4-4,5%. Как считает Задорнов, такой уровень инфляции возможен из-за переноса индексации тарифов ЖКХ с 2023 на 2022 год. Также на нее окажут влияние ограничения поставок российского продовольствия и нефтепродуктов на внешние рынки.

«Кроме того, население сохранит сберегательную модель поведения — сберегать не только в виде остатков на счетах, но и какую-то долю держать в наличных», — считает глава «Открытия».

По прогнозам Михаила Задорнова, Банк России в следующем году будет постепенно снижать ключевую ставку, доведя показатель до 6,5% уже к середине года благодаря заметному снижению инфляции.

Также глава «Открытия» прогнозирует в текущем году падение ВВП России примерно 3,3%, в следующем году из-за спада санкций он составит в районе 1,8%. Задорнов пояснил, что не стоит рассчитывать на заметное оживление экономики ранее второй половины 2023 года, а первое полугодие «будет проходить под знаком снижения объемов производства и ВВП».

«Курс рубля на конец года спрогнозировать достаточно сложно, но он, скорее всего, составит 65-66 рублей за доллар. Исходим именно из такого курса при планировании следующего года», — считает Михаил Задорнов.

Тэги: инфляция, ВВП, центробанк

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