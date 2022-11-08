34 ребенка с ОВЗ приняли участие в соревнованиях по роллер спорту в Вологодской области

34 ребенка с особенностями здоровья и развития приняли участие в соревнованиях по роллер спорту «Старты мечты». Специализированные состязания состоялись в Вологодской области 5 и 6 ноября.

Подобный турнир проводится в Вологодской области впервые. В этом году в спортивном состязании приняли участие дети из Вологды, Череповца и Великого Устюга. Самому младшему из участников всего 5 лет, а самому старшему 16 лет.

Участники соревновались в шести категориях:

катающиеся с помощью ролятора 4-10 лет.

катающиеся на ски-вилах, с поддержкой инструктора 5-10 лет, 1 дивизион.

катающиеся с поддержкой инструктора 5-9 лет, 2 дивизион (ДЦП и ПОДА).

катающиеся с поддержкой инструктора 11-18 лет, 1 дивизион.

катающиеся на ски-вилах, с поддержкой инструктора 10-15 лет, 2 дивизион (ДЦП и ПОДА).

самостоятельно катающиеся участники 8-15 лет.