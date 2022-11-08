34 ребенка с ОВЗ приняли участие в соревнованиях по роллер спорту в Вологодской области

08.11.2022 [Общество]

34 ребенка с особенностями здоровья и развития приняли участие в соревнованиях по роллер спорту «Старты мечты». Специализированные состязания состоялись в Вологодской области 5 и 6 ноября.

Подобный турнир проводится в Вологодской области впервые. В этом году в спортивном состязании приняли участие дети из Вологды, Череповца и Великого Устюга. Самому младшему из участников всего 5 лет, а самому старшему 16 лет.

Участники соревновались в шести категориях:

  • катающиеся с помощью ролятора 4-10 лет.
  • катающиеся на ски-вилах, с поддержкой инструктора 5-10 лет, 1 дивизион.
  • катающиеся с поддержкой инструктора 5-9 лет, 2 дивизион (ДЦП и ПОДА).
  • катающиеся с поддержкой инструктора 11-18 лет, 1 дивизион.
  • катающиеся на ски-вилах, с поддержкой инструктора 10-15 лет, 2 дивизион (ДЦП и ПОДА).
  • самостоятельно катающиеся участники 8-15 лет.

– Благодарим наших уважаемых инструкторов по адаптивному роллер спорту: Юлию Четверикову и Ксению Борисову (Вологда), Евграфова Илью и Милевского Даниила (Великий Устюг), Аллу Бутылину и Карину Вересову (Череповец) за подготовку участников соревнований, за неоценимый вклад в работу программы «Лига Мечты», – говорит Андрей Карягин, президент Межрегиональной экологической и благотворительной общественной организации «Зеленый полюс».

Тэги: дети с ОВЗ, адаптивный спорт, детский спорт, соревнования

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