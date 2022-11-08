Лекция о «вологодском Хлестакове» Платоне Волкове пройдет в Вологде 9 ноября

Встреча-лекция «Скелет в шкафу на пятой полке»: из истории рода дворян Окуловых-Степановских» пройдет в Вологде 9 ноября.

Краевед-генеалог Ольга Шигаревская расскажет о Лидии Окуловой и ее отце, Платоне Волкове, которого называют «вологодским Хлестаковым».

В начале 19-го века вологодский помещик Платон Волков приехал в Устюжну и выдал себя за тайного представителя корпуса жандармов. Историки и литераторы сходятся во мнении, что именно этот случай лег в основу «Ревизора» Николая Гоголя.

– До недавних пор мало что было известно об этой семье, но благодаря работе с архивными источниками, удалось открыть многие тайны, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало встречи 9 ноября в 16:00 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, третий этаж.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

