Череповецкие коммунальщики прицениваются к новой технике для уборки города

Череповецкие коммунальщики изучают рынок техники для уборки города. По словам мэра города Вадима Германова, специалисты сравнивают предложения по соотношению «цена — качество», а также оценивают ремонтопригодность и эффективность эксплуатации.

«Главный фаворит — усовершенствованный трактор „Беларус“. Здесь, кроме яркой внешности, улучшенная эргономика кабины, яркие фары и кондиционер. Конечно, это поколение техники кувалдой в поле уже не отремонтируешь, зато условия труда водителя — на зависть многим. На эту технику „Спецавтотранс“ сейчас ищет трактористов», — рассказал Германов.

Свои советы по приобретению новой техники дают и горожане, которые под постом мэра в соцсетях пишут, что лучше покупать небольшие тракторы Минского завода, поскольку гиганты уничтожат тротуары и газоны.