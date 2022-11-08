Череповецкие коммунальщики прицениваются к новой технике для уборки города

08.11.2022 [Общество]

Череповецкие коммунальщики изучают рынок техники для уборки города. По словам мэра города Вадима Германова, специалисты сравнивают предложения по соотношению «цена — качество», а также оценивают ремонтопригодность и эффективность эксплуатации.

«Главный фаворит — усовершенствованный трактор „Беларус“. Здесь, кроме яркой внешности, улучшенная эргономика кабины, яркие фары и кондиционер. Конечно, это поколение техники кувалдой в поле уже не отремонтируешь, зато условия труда водителя — на зависть многим. На эту технику „Спецавтотранс“ сейчас ищет трактористов», — рассказал Германов.

Свои советы по приобретению новой техники дают и горожане, которые под постом мэра в соцсетях пишут, что лучше покупать небольшие тракторы Минского завода, поскольку гиганты уничтожат тротуары и газоны.  

Тэги: ЖКХ, техника, тракторы

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