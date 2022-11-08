Банк «Открытие»: к 2030 году цветные металлы подорожают на 20%

Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Замедление экономической активности на фоне энергокризиса и ужесточения монетарной политики ведущих мировых ЦБ оказывает серьезное давление на ценовую политику меди, цинка, алюминия и никеля. К примеру, котировки меди с начала года снизились на 23% до $7470 за т, алюминия – на 21% до $2227 за т, цинка – на 25% до $2 661 за т. Впрочем, даже несмотря на это, цены на металлы намного выше уровней, зафиксированных в разгар пандемии 2020 года и остаются выше средних значений за пять лет до начала пандемии.

В краткосрочной перспективе экономисты не ожидают сильного снижения цен на них, а в среднесрочной прогнозируют рост на фоне прогнозов их дефицита после 2024 – 2026 годов.

К примеру, за счет низкой инвестиционной активности, снижения содержания металла в руде, а также сбоев и задержке произойдет снижение добычи меди после 2026 года. Как итог - ее уровень может упасть ниже значений текущего года, то есть менее 22.5 млн т. Такие же прогнозы у экономистов и в отношении других цветных металлов.

Однако по мере преодоления энергетического кризиса и увеличения интенсивности потребления цветных металлов их потребление будет расти. Об этом говорит прогноз по продажам электромобилей, который может увеличиться с 6,9 млн в 2021 году до 24-25 млн к 2030 году.

Производство электромобилей увеличит спрос на рынке никеля, где потребление металла для будет в 15-25 раз превосходить уровень, необходимый для автомобилей с ДВС. Кроме того, дополнительной защиты от агрессивной среды и воды требуют крупные конструкции морских ветрогенераторов и солнечных панелей. Это увеличит спрос на оцинкованную сталь, нержавеющую сталь и медь примерно на 1 млн тонн.

Важную роль в росте спроса на промышленные металлы сыграют современные тренды электрификации и ВИЭ, но они же внесут существенный вклад в волатильность цен. Внедрение этих трендов повлечет совершенствование технологий и вероятный пересмотр потребления металлов.

К примеру, из-за высоких цен на никель и кобальт производители будут меньше использовать эти металлы в батареях, постепенно переходя на железофосфатные батареи. Такая же ситуация может произойти в ветроэнергетике, где турбины ветрогенераторов с прямым приводом требуют в среднем на 30-90% больше меди, чем модели с редукторами. Нужно при этом учесть, что в морской ветрогенерации они используются чаще, чем в ветрогенерации на земле. В зависимости от того, в пользу какой технологии будет двигаться мировая энергетика, ветрогенераторы смогут обеспечить дополнительный спрос на медь в 2025 году от 190 тыс. т до 600 тыс. т.

Разработку новых проектов со стороны крупнейших горнодобывающих компаний сдерживают неопределенность, негативный опыт переизбытка предложения и падение инвестиционной привлекательности ключевых регионов. Это будет лежать в основе будущего роста цен на промышленные металлы.

«Открытие Research» прогнозирует увеличение стоимости большинства цветных металлов к 2030 г. на 15-20% относительно текущих спотовых цен.