Показы Международного студенческого фестиваля ВГИК пройдут в Вологде и Череповце

08.11.2022 [Культура]

Показы 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК пройдут в Вологде и Череповце с 10 по 18 ноября.

Это российский фестиваль кино-, теле- и театральных работ студентов российских и зарубежных кинематографических школ, который проводится в Москве с 1961 года.

Главная цель мероприятия – признание и поощрение молодых талантов. В разные годы победителями Фестиваля ВГИК становились люди, ставшие знаковыми фигурами мирового кинематографа: Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Петр Буслов, Борис Акопов, Александр Хант и многие другие.

– В этом году зрители увидят 15 короткометражек. В программе – игровое, документальное, анимационное и телевизионное кино. Картины уже стали победителями или финалистами 42-го студенческого кинофестиваля. Однако приз зрительских симпатий еще не нашел своего режиссера. Зрители смогут выбрать понравившуюся картину. После подсчета голосов со всех городов, где пройдет фестиваль, будет определен победитель, – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».

Вход свободный.

В Череповце показы пройдут с 10 по 12 ноября в кинозале «Комсомолец» по адресу: ул. М. Горького, 22а.

Программа фестиваля в Череповце:

10 ноября – 19:00. Программа игрового кино. (16+)

«Не поговорили». Режиссер Ксения Мартынова. 22 мин. (16+)
«Партия». Режиссер Александра Максимова. 19 мин. (12+)
«Возвращение». Режиссер Глеб Прохоров. 23 мин. (12+)
«Рыцарь». Режиссер Никита Кравчук.21 мин. (16+)
«Удары и стуки». Режиссер Андрей Дуплякин. 19 мин. (0+)

11 ноября – 19:00. Программа короткометражного игрового кино. (12+)

«Самый счастливый день». Режиссер Юлианна Гримута. Россия. 20 мин. (0+)
«Прощальное письмо». Режиссер Эльдор Шодмонкулов. Узбекистан. 12 мин. (6+)
«От одного Зайца». Режиссер Глеб Кучинский. Россия. 20 мин. (0+)
«Кассета». Режиссер Темур Муродов. Узбекистан. 13 мин. (12+)
«Игрок». Режиссер Дарья Пономаренко. Россия. 15 мин. (0+)
«Аквариум и как за ним ухаживать». Режиссер Анастасия Лис. Россия. 18 мин. (0+)

12 ноября – 17:00. Программа короткометражного игрового кино. (16+)

«250 км». Режиссер Асмик Мовсисян. Армения. 24 мин. (16+)
«Ариса». Оператор Анастасия Морозова. Армения. 17 мин. (0+)
«Без башни». Режиссер Алексей Кокорин. Россия. 25 мин. (12+)
«Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама». Режиссер Рауль Гейдаров. Грузия. 29 мин. (12+)

В Вологде показы пройдут с 11 по 13 ноября в кинозале «1000 & 1 фильм» по адресу: ул. Гагарина, 6а. 

Программа фестиваля в Вологде:

11 ноября – 18:00. Программа короткометражного игрового кино. (16+)

«250 км». Автор - Асмик Мовсисян. Армения. 24 мин. (16+)
«Ариса». Оператор Анастасия Морозова. Армения. 17 мин. (0+)
«Без башни». Режиссер Алексей Кокорин. Россия. 25 мин. (12+)
«Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама». Режиссер Рауль Гейдаров. Грузия. 29 мин. (12+)

12 ноября – 18:00. Программа короткометражного игрового кино. (12+)

«Самый счастливый день». Режиссер Юлианна Гримута. Россия. 20 мин. (0+)
«Прощальное письмо». Режиссер Эльдор Шодмонкулов. Узбекистан. 12 мин. (6+)
«От одного Зайца». Режиссер Глеб Кучинский. Россия. 20 мин. (0+)
«Кассета». Режиссер Темур Муродов. Узбекистан. 13 мин. (12+)
«Игрок». Режиссер Дарья Пономаренко. Россия. 15 мин. (0+)
«Аквариум и как за ним ухаживать». Режиссер Анастасия Лис. Россия. 18 мин. (0+)

13 ноября – 18:00. Программа игрового кино. (16+)

«Не поговорили». Режиссер Ксения Мартынова. 22 мин. (16+)
«Партия». Режиссер Александра Максимова. 19 мин. (12+)
«Возвращение». Режиссер Глеб Прохоров. 23 мин. (12+)
«Рыцарь». Режиссер Никита Кравчук. 21 мин. (16+)
«Удары и стуки». Режиссер Андрей Дуплякин. 19 мин. (0+)

Также сообщается, что показы фестиваля ВГИК пройдут в ДК в Никольске и в Центре культурного развития в Вожеге.
 

Тэги: фестиваль, кино, молодежь

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