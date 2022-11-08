Золото и серебро завоевали юные футболисты «Олимпа» на турнире «Лига юных чемпионов»

08.11.2022 [Спорт]

Юные футболисты вологодского «Олимпа» взяли золотые и серебряные медали на детском турнире «Лига юных чемпионов», который проходит в эти дни в Сочи.

Вологодская команда на соревнованиях представлена двумя составами — юношами 2011 и 2013 годов рождения. В борьбе за золотые медали «Олимп 2013» одолел московский ЦСКА со счётом 5:2, Академию ФК «Сочи» со счётом 9:0 и дважды сочинский ДФЦ. Команда за время турнира не потерпела ни одного поражения в шести матчах.

Юноши 2011 года рождения одержали 5 побед в 6-ти матчах, в том числе над одним из главных фаворитов турнира, воспитанников футбольной школы воронежского «Торпедо» — 4:2. Вологжане уступили лишь в финале сверстникам из Академии ФК «Сочи» и завоевали в итоге серебряные медали.

На турнире присутствовали селекционеры столичных футбольных школ и, возможно, кто-то из вологодских мальчишек уже скоро получит приглашение для продолжения обучения в Академии московского ЦСКА, «Спартака», или в петербургском «Зените».

Тэги: Футбол, детский спорт

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