Значительное потепление обещают вологодские синоптики

Температура воздуха на предстоящей неделе будет превышать климатическую норму в среднем на 4 градуса. Перелом погоды с отрицательных температур на положительные произошел сегодня и в дальнейшем столбик термометра будет постепенно повышаться. Произошло это из-за теплого атлантического циклона, который пересек Вологодскую область и открыл путь воздуху с Атлантики.

Как рассказали в вологодском Гидрометцентре, повышение температуры приведет к полному сходу снежного покрова. В ночь на 8 ноября на западе и в центре области ночные температуры уже ожидаются положительными. Завтра днем воздух прогреется до +6 градусов, при этом теплее всего будет на западе региона.

В последующие дни потепление продолжится, на всей территории установятся устойчивые положительные температуры, днем столбик термометра будет повышаться до +7 градусов, пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах не исключены туманы. Температурный фон превысит норму на 4 и более градусов и будет соответствовать по своим значениям середине октября.