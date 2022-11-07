Значительное потепление обещают вологодские синоптики

07.11.2022 [Общество]

Температура воздуха на предстоящей неделе будет превышать климатическую норму в среднем на 4 градуса. Перелом погоды с отрицательных температур на положительные произошел сегодня и в дальнейшем столбик термометра будет постепенно повышаться. Произошло это из-за теплого атлантического циклона, который пересек Вологодскую область и открыл путь воздуху с Атлантики.

Как рассказали в вологодском Гидрометцентре, повышение температуры приведет к полному сходу снежного покрова. В ночь на 8 ноября на западе и в центре области ночные температуры уже ожидаются положительными. Завтра днем воздух прогреется до +6 градусов, при этом теплее всего будет на западе региона.

В последующие дни потепление продолжится, на всей территории установятся устойчивые положительные температуры, днем столбик термометра будет повышаться до +7 градусов, пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах не исключены туманы. Температурный фон превысит норму на 4 и более градусов и будет соответствовать по своим значениям середине октября.

Тэги: погода, потепление

ТОП НЕДЕЛИ

Открытие моста в Кичменгском Городке подняли на смех на всероссийском уровне
Вологда заняла вторе место по уровню тревожности среди российских городов
В садовом товариществе под Вологдой вместе с участком продают дорогу
Мобилизованного вологжанина Ивана Котова в лесах под Луганском «немножко догнала граната»
Погибшему под колесами КамАЗа срочнику из Вологды оставалось отслужить две недели
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Кирилловского района
Череповец атаковали тараканы
Мэр Вологды: «1 декабря мы увидим первые изменения в маршрутно-транспортной схеме общественного транспорта»
В Вологде двое подростков и двое мужчин до смерти избили человека
В Вологодской области осудили бывшего сотрудника полиции за получение взятки

Похожие новости

Водителей Вологодской области предупреждают о гололедице в праздничные выходные

Минимальная температура опустится до -1, -6 градусов

1435
0

В Вологодскую область идет первый снег

Он придет в регион уже в эти выходные

2062
0

В Вологодскую область придут заморозки и снег

Их ожидают в 20-х числах октября

2311
0

Становится жарче: как Вологодская область встречает глобальное потепление

Россия нагревается в 2,5 раза быстрее, чем остальная планета, заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков

1489
0

Бабье лето в Вологодской области продлится еще пару дней

До конца рабочей недели регион останется во власти циклона, поэтому ожидается преимущественно облачная погода, с небольшими и умеренными дождями

1060
0

В Вологодскую область придет бабье лето

Днём воздух прогреется до +16

3104
0

Август продолжает бить температурные рекорды в Вологодской области

Жара не покинет регион до конца августа

1144
0

Аномальная жара выйдет на пик в ближайшие дни

Температура повысится до +31 градуса

1620
0

Вологодские синоптики обещают усиление жары

Температурный фон превысит норму на 6 градусов

1577
0

Двухмесячная норма осадков: синоптики подвели итоги июля, который поразил Вологодскую область своими грозами

В июле на всех метеостанциях было зафиксировано превышение климатической нормы месячной суммы осадков, а в отдельных районах восточной половины области норма осадков была превышена более чем в два раза

869
0

Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Вологодской области 12 июля

Причиной изменения погоды стало прохождение атмосферного фронта

6065
0

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля

Ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

4646
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Значительное потепление обещают вологодские синоптики
Даты закрытия навигации для маломерных судов названы в Вологодской области
На трассе в Череповецком районе иномарка насмерть сбила лося
Жителя Сокольского района оправдали по уголовному делу о причинении смертельной травмы
Выставка работ художника Юрия Коробова откроется в Вологде 11 ноября
Фестиваль французской песни и поэзии пройдет в Вологде 26 ноября
Праздничное мероприятие для семей с недоношенными детьми пройдет в Вологде 19 ноября
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

3481
0
07.11.2022 [БлогоVO]

Первая ласточка благоустройства многострадальной набережной. Эстетика? Не, не слышали...

609
0
02.11.2022 [Обзор Прессы]

Как экономить на коммуналке: тепло, светло и незатратно

662
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика