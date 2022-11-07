Даты закрытия навигации для маломерных судов названы в Вологодской области

07.11.2022 [Общество]

Даты закрытия навигации для плавания на маломерных судах на водоемах опубликовала пресс-служба правительства Вологодской области

С 9 ноября навигация закрывается в восточных районах области – Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Тотемском районах.

С 14 ноября навигация закрывается в западных и центральных районах – Бабаевском, Белозерском, Вашкинском, Вологодском, Вытегорском, Грязовецком, Кадуйском, Кирилловском, Междуреченском, Сокольском, Усть-Кубинском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском, Череповецком, Шекснинском районах, а также в Вологде и Череповце.

После закрытия навигации до появления ледостава разрешается эксплуатация маломерных судов организаций, проводящих аварийно-спасательные работы; организаций, осуществляющих государственный контроль (надзор) за безопасной эксплуатацией маломерных судов, а также в области рыболовства и охраны водных биологических ресурсов.

– Для организации жизнедеятельности населенных пунктов, транспортное сообщение которых нарушается после закрытия навигации (в межнавигационный период), органами местного самоуправления области должны быть оборудованы лодочные переправы, – отметил и.о. председателя Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области Сергей Кашин. – Прошу руководителей органов местного самоуправления в межнавигационный период обратить особое внимание на организацию жизнедеятельности таких населенных пунктов и при необходимости  оборудовать лодочные переправы.

Разрешение на оборудование лодочных переправ необходимо получить в Комитете гражданской защиты и социальной безопасности области. Для этого органам местного самоуправления области (организациям) необходимо направить запрос в Комитет с информацией о цели использования судна, районе плавания, сроках использования. Также необходимы реквизиты правового акта о создании переправы.

Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности области уже согласованы разрешения на эксплуатацию лодочных переправ после закрытия навигации и до начала ледостава для обеспечения жизнедеятельности жителей населенных пунктов, находящихся на территории сельских поселений Орловское, Опокское и Заречное Великоустюгского района, поселков Копылово, Игмас, Озерки и деревни Красавино, находящихся на территории Нюксенского  района. 

Тэги: навигация, маломерные суда

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