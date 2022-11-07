Жителя Сокольского района оправдали по уголовному делу о причинении смертельной травмы

В Соколе суд при участии коллегии присяжных рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, которого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего).

«По версии следствия, в сентябре 2012 года между находившимися в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и жительницей города Вологда, приехавшей к нему в гости, в одной из квартир города Сокола произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, тем самым причинив тяжкий вред ее здоровью», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Пострадавшую госпитализировали, но врачи не смогли её спасти. Подсудимый отрицал вину в предъявленном обвинении и утверждал, что женщина получила травмы ещё до встречи с ним.

«Изучив и проанализировав представленные сторонами государственного обвинения и защиты доказательства, присяжные пришли к выводу о недоказанности события преступления, непричастности подсудимого к смерти пострадавшей, и вынесли оправдательный вердикт», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

На основании такого вердикта суд провозгласил оправдательный приговор в отношении мужчины и признал за ним право на реабилитацию. Отмечается также, что это было первое уголовное дело, рассмотренное Сокольским районным судом с участием присяжных заседателей.