Выставка работ художника Юрия Коробова откроется в Вологде 11 ноября

07.11.2022 [Культура]

Выставка «Преображение» откроется в Доме Корбакова в Вологде 11 ноября.

Это юбилейная персональная выставка заслуженного художника России Юрия Сергеевича Коробова. Она посвящена 70-летию художника.

– В экспозиции будет представлено порядка девяноста картин, из них около 80 созданы за последние 10 лет, 25 — за два последних года. Уже сами названия полотен: «Жнивье», «Сенокос», «Вечеря», «Хоровод», «Большой покос», Околица» отражают главное стремление художника — показать «Житие крестьянское». Особенность работ Юрия Коробова еще и в том, что любимые деревенские и городские уголки на Вологодчине он преображает естественным романтическим освещением, которое делает их поистине волшебными, об этом же свидетельствуют и названия: «Луч солнца», Золотой вечер», «Ярило», «Свет зари», «Свет радуги», «Восход луны», но в его арсенале присутствует еще и музыка, отчего пейзажи звучат как «Соната дождя», «Вечерняя увертюра», «Осенний аккорд».

Юрий Коробов родился 1952 году в Южно-Сахалинске, живет и работает в Вологде. Член Союза художников России с 1988 года. Постоянный участник городских, областных, региональных, всероссийских и международных выставок с 1975 года. В 2008 году Указом Президента России присвоено звание «Заслуженный Художник России». В 2012 году награжден Золотой медалью Союза Художников России «Духовность Традиции Мастерство».

Произведения художника находятся в собраниях Российских музеев Вологды, Череповца, Мурманска, Устюжны, Белозерска, Вытегры и других городов, а также Музея современного пейзажа г. Плес, Российской Академии Художеств и Министерства культуры России и в частных коллекциях Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Норвегии, Сербии, США и Тайваня.
 

Тэги: выставка, художники

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