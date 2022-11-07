Праздничное мероприятие для семей с недоношенными детьми пройдет в Вологде 19 ноября

07.11.2022 [Общество]

Праздник, посвященный Дню недоношенного ребенка, пройдет 19 ноября в детском центре «Павлин».

Как сообщает Сергей Маккоев, врач неонатолог, анестезиолог-реаниматолог, заведующий реанимацией новорожденных Вологодской областной детской больницы, родителей ожидает встреча с докторами неонатологами, медсестрами, врачами акушерами-гинекологами, а для детей приготовлена увлекательная игровая программа на игровой площадке в 200 кв.м.

Для детей на площадке есть 2-х этажный лабиринт с горками и батутной зоной, большой сухой бассейн, водный батут, водный бассейн – рыбалка, яркие электромеханические карусели и электромеханические качалки, воздушный дом из шаров, песочница с лего, большой конструктор лего, игрушки-каталки, машинки, аэрохоккей и ростовая кукла.

Начало праздника 19 ноября в 11:00 в детском игровом центре «Павлин» по адресу: Вологда, Ленинградская, 152А.

Вход свободный, но по предварительной записи на странице Отделения реанимации новорожденных в социальной сети. 
 

Тэги: встреча, консультации, праздник, дети, родители

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