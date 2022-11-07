Фестиваль «IT-грамотные пенсионеры» пройдет в Вологде 11 ноября

Фестиваль компьютерных технологий для пенсионеров пройдет в Вологде 11 ноября.

– В программе полезные мастер-классы по обработке фотографий и видеомонтажу, по использованию цифровых гаджетов для ЗОЖ и полезному применению смартфона для людей старшего возраста. Будет организован пункт цифровой скорой помощи. Пенсионеры смогут провести диагностику и настройку своего цифрового гаджета, очистить телефон и ноутбук от ненужной и устаревшей информации. Будут интересные стенды с демонстрацией очков виртуальной реальности и демонстрацией возможностей искусственного интеллекта в творчестве, – сообщает организатор мероприятия Вологодская общественная организация «Созидание».

Помогать пенсионерам и посвящать их в тонкости информационных технологий на форуме будут цифровые волонтеры из Вологодского аграрно-экономического колледжа, Вологодского техникума железнодорожного транспорта, Вологодского колледжа связи и ИТ.

В мероприятии также примут участие представители Департамента цифрового развития Вологодской области, Управления ПФР Вологды и Вологодского района, Департамента социальной защиты населения Вологодской области. Они расскажут пожилым людям о бесплатных онлайн-сервисах по обучению цифровой грамотности, а также о способах электронного получения госуслуг для пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

– Мы делаем увлекательный и полезный праздник цифровых технологий для людей старшего возраста. Фестиваль посвящен умению использовать компьютеры, планшеты, смартфоны в повседневной жизни пенсионера. Наша цель – научить пенсионеров комфортно жить в цифровом мире, – говорит председатель общественной организации «Созидание» Павел Горбунов.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Предварительная запись на фестиваль по ссылке.

Участие бесплатное.

Начало мероприятия 11 ноября с 15.00 до 17.30 в Культурно-досуговом центре «Забота» по адресу: Вологда, Мальцева, 20.

Программа фестиваля

Центр «Забота», 2 этаж

15.00 – 16.00 Регистрация; работа фотозоны; консультационные площадки департамента цифрового развития, департамента соцзащиты, ПФР; цифровая помощь пенсионерам.

16:00 - 16:10 Торжественное открытие фестиваля

16.10 - 16.30 Мастер-класс по тарифам сотовых операторов

16.30 -17.00 Мастер-класс по монтажу видео на смартфоне

17.00 –17.30 Мастер-класс по использованию цифровых гаджетов для ЗОЖ (фитнес-браслеты)

16.00 - Кофе-брейк 2 этаж, кабинет 11

2 этаж, кабинет 12

16.10 - 17.30 Искусственный интеллект-художник

16.10 - 17.30 Погружение в виртуальную и дополненную реальность

По любому вопросу фестиваля обращайтесь к координатору волонтеров Екатерине Кузьминой, тел.: 8-921-050-25-46.