Лекция «Содема и Великая Государева крепость» пройдет в Вологде 11 ноября

Лекция «Содема и Великая Государева крепость» пройдет в Вологодском музее-заповеднике 11 ноября. Это мероприятие станет завершающим в цикле публичных лекций о реке в рамках грантового проекта «Малая река большого города».

Прочтет лекцию Игорь Кукушкин – археолог, начальник отдела учета и сохранения памятников археологии «Вологдареставрации». Игорь Полиевктович 30 лет занимается изучением археологии города Вологда, ежегодно проводит полевые археологические исследования в исторической части Вологды.

Из лекции вы узнаете об особенностях фортификационных сооружений на Содеме, о значении канала в жизни современного города и много других интересных фактов из истории Вологды.

Начало мероприятия 11 ноября в 15:00 в здании Вологодского музея-заповедника на территории Вологодского кремля.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

