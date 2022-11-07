В Вологде подводят дополнительное освещение к пешеходным переходам

07.11.2022 [Общество]

В Вологде проводят дополнительное освещение к нескольким пешеходным переходам. По информации пресс-службы городской администрации, в разных районах города будет проведено дополнительное освещение к 29 переходам. Общая стоимость работ оценивается в 3,5 млн рублей. Все работы подрядчик должен выполнить до 7 декабря.

«Дополнительное освещение пешеходных переходов - это в первую очередь вопрос безопасности для участников дорожного движения. Участки вошли в список на основе мониторинга, проведенного городскими властями, а также с учетом обращений жителей. Технические потребности везде разные - на одних переходах необходимо просто добавить на существующую опору светильники, на других требуется монтировать и саму опору. Везде ставим энергосберегающие светодиодные светильники с более ярким светопотоком», - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

По программе пешеходные переходы получат дополнительное освещение по следующим адресам:

1. ул. Кирова - ул. Авксентьевского;

2.  ул. Беляева - ул. Дзержинского;

3.  ул. Чернышевского, 84 (у «Макси»);

4. ул. Северная - ул. Дальняя;

5. ул. Герцена - ул. Первомайская;

6. ул. Пролетарская - ул. Благовещенская;

7.  ул. Преминина, д. 4;

8. ул. Можайского, д. 56;

9. ул. Можайского, д. 63;

10. ул. Некрасова - ул. Комсомольская;

11. ул. Благовещенская - ул. Воровского;

12.  ул. Чехова (у ВОМЗ);

13. ул. Преображенского, д.41а;

14. ул. Ленинградская - ул. Республиканская;

15. ул. Трактористов - ул. Медуницинская;

16. ул. Медуницинская, д. 15;

17. ул. Казакова, д. 10;

18.  Пошехонское ш., д. 28;

19. ул. Петрозаводская - ул. Московская;

20.  Советский пр.- ул. Левичева;

21. ул. Пушкинская, д. 25;

22. ул. Горького - ул. Фрязиновская;

23. с. Молочное, ул. Ленина - ул. Мира;

24. ул. Клубова, д. 120;

25. Пошехонское ш. д. 44;

26. Пошехонское ш. - ул. Псковская;

27. ул. Ловенецкого, д. 20;

28. ул. Гагарина - ул. Гончарная;

29. ул. Ярославская, д. 34б

 

Тэги: пешеходный переход, освещение, администрация Вологды

ТОП НЕДЕЛИ

Открытие моста в Кичменгском Городке подняли на смех на всероссийском уровне
Вологда заняла вторе место по уровню тревожности среди российских городов
В садовом товариществе под Вологдой вместе с участком продают дорогу
Мобилизованного вологжанина Ивана Котова в лесах под Луганском «немножко догнала граната»
Погибшему под колесами КамАЗа срочнику из Вологды оставалось отслужить две недели
Череповец атаковали тараканы
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Кирилловского района
Мэр Вологды: «1 декабря мы увидим первые изменения в маршрутно-транспортной схеме общественного транспорта»
В Вологде двое подростков и двое мужчин до смерти избили человека
В Вологодской области осудили бывшего сотрудника полиции за получение взятки

Похожие новости

В Череповце девятилетний ребёнок попал под машину

Пострадавший перебегал дорогу на красный свет. Его госпитализировали.

917
0

Двух женщин сбили накануне автомобили на пешеходных переходах в Вологде

ДТП с пешеходами произошли на улице Северной и на улице Псковской

1023
0

Новый пешеходный переход появится в Вологде на улице Мира

Прямой пешеходный переход через улицу Мира от Каменного моста к аллее на Проспекте Победы начнет действовать с 25 августа

2489
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фестиваль «IT-грамотные пенсионеры» пройдет в Вологде 11 ноября
Вологжанка Валерия Завьялова одержала победу на Кубке России по полиатлону
В Череповце перевернулся самосвал с асфальтом
Лекция «Содема и Великая Государева крепость» пройдет в Вологде 11 ноября
В Вологде подводят дополнительное освещение к пешеходным переходам
В Вытегорском районе нашли тело рыбака, утонувшего ещё 20 сентября
Строительный кран упал в Вологде
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

3464
0
07.11.2022 [БлогоVO]

Первая ласточка благоустройства многострадальной набережной. Эстетика? Не, не слышали...

543
0
02.11.2022 [Обзор Прессы]

Как экономить на коммуналке: тепло, светло и незатратно

656
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика