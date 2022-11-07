В Вологде подводят дополнительное освещение к пешеходным переходам

В Вологде проводят дополнительное освещение к нескольким пешеходным переходам. По информации пресс-службы городской администрации, в разных районах города будет проведено дополнительное освещение к 29 переходам. Общая стоимость работ оценивается в 3,5 млн рублей. Все работы подрядчик должен выполнить до 7 декабря.

«Дополнительное освещение пешеходных переходов - это в первую очередь вопрос безопасности для участников дорожного движения. Участки вошли в список на основе мониторинга, проведенного городскими властями, а также с учетом обращений жителей. Технические потребности везде разные - на одних переходах необходимо просто добавить на существующую опору светильники, на других требуется монтировать и саму опору. Везде ставим энергосберегающие светодиодные светильники с более ярким светопотоком», - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.